حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على محطة راديو «إنرجي 92.1»، مع وائل منصور ومنة عامر في برنامج «عيشها بإنرجي»، مساء اليوم الاثنين، بعد اختياره نجما لشهر مايو.

وقال «حلمي» في تصريحات خاصة لـ«راديو إنرجي»، إن فيلم «عسل أسود» من الأعمال المميزة التي قدمها، معقبًا: «كان دور بعيد كل البعد عني.. مش عشان الشكل والإنجليزي.. كل ده تقدر تعمله.. لكن كان دور صعب لإنه كان لازم تفكر بالأمريكاني وكان لازم تبقى عايش هناك السنين اللي عاشها البطل.. وأي دور معشتوش أو مفيش في ذكرياتك منه بيبقى مهم».

وعن رأيه في المنصات الإلكترونية، أوضح أن ميزتها للفنان أنها «مدفوعة الأجر»، مضيفًا: «كإن اللي بيشترك فيها دافع فلوس فا جايلك وده فيه قيمة حلوة.. واللي بيتقدم على المنصة مفيهوش حسابات البوكس أوفيس وفيه حسابات تانية إنه ازاي يعجب الناس.. اللي قاعد بيتفرج في البيت نظرته غير السينما».

وكشف عن قائمة الأعمال التي يشاهدها في الفترة الحالية، والتي تضم أعمال من جنسيات وخلفيات ثقافية مختلفة وبعض الأعمال التركية، أبرزها مسلسلات: Succession وafter life وShrinking.

وتحدث عن حبه للموسيقى، موضحا: «في المزيكا أنا رأيي واضح، وبعشق المزيكا والغناء وبحب أسمع أصوات وبسمع أم كلثوم من إعدادي.. ولو رجعت بالزمن هقولك كان نفسي ألعب أي آلة خصوصا العود».

وأشار إلى أنه ضم مغنية معه في مسرحيته الجديدة «ميمو»، متابعًا: «معانا في المسرحية بنت اسمها تغريد صوتها خرافي وعرفتها من تيك توك.. الأسرة كلها بيغنوا وصوتها حلو بشكل رهيب وبعتنالها وعملت أغنية الفينال بتاعت المسرحية».

وتطرق بالتحديث إلى علاقته القوية بالرسم وأحدث أعماله، قائلا: «رسمت حلم حلمته بشكل خاتم معين كنت لابسه وهبعته لحد يعمله.. فيه لمحة فرعوني ومليان زي أحجار وكان في ضهره كان زي فضة مدببة».

وأعلن عن رغبته في تقديم معرض فني لرسوماته بفكرة معينة، مشيرًا إلى «رغيته في رسم 100 لوحة حجمها سم في سم وحتى 100 متر في 100 متر».

واختتم: «يبقى معرض فيه كل المقاسات وممكن ياخد سنة تنفيذ.. الفكرة إنهم بيعملوا لوحة واحدة لو اتجمعوا مع بعض.. وأدخل بيها مزاد فيه تبرعات وحاجة خيرية.. وممكن يبقى ليها علاقة بنهاية العالم».