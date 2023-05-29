الإمارات تطلق مشروعا لاستكشاف حزام الكويكبات

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أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "بحمدالله أطلقنا في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء (مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات)".

وأضاف: "يستمر المشروع 13 عاما، ست سنوات للتطوير وسبع سنوات رحلة استكشاف، ستقطع خلالها المركبة الإماراتية خمسة مليار كيلومترات متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف سبعة كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034."

وأضاف أن مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد، مشيرا إلى أنه سيتضمن إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع.

وأوضح أن المركبة ستقطع 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل، وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة "لا شيء مستحيل".

واختتم بالقول: "تستطيع الإمارات أن تحلق بعيدا في الفضاء لخمسة مليار كيلومترات لسبب واحد، هو إيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها، ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في جميع القطاعات يحتاج لمراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه".