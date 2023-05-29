زيادة الصادرات الإيرانية إلى روسيا بنسبة 30%

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زادت إيران صادراتها إلى روسيا بنسبة 30 بالمئة وسط عزلة اقتصادية من الغرب، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا) اليوم الأحد إن الصادرات في العام الفارسي الماضي (حتى نهاية آذار/مارس) نمت بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصل حجم التجارة إلى 744 مليون دولار، لتصبح روسيا عاشر أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية.

وفي مواجهة العقوبات الغربية، وسعت إيران وروسيا تعاونهما في المجالين الاقتصادي والعسكري.

وتشير تقارير غربية إلى أن جمهورية إيران الإسلامية تدعم موسكو أيضا بما يسمى بالمسيرات المتفجرة في حربها ضد أوكرانيا، على الرغم من نفي طهران لذلك. كما تتعاون الدولتان بشكل كبير في قطاعي الطاقة والمالية.