خطة النواب: مشروع قانون ضريبة الدمغة لا يمس المواطن البسيط

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون رسم تنمية الموارد تم عرضه على مجلس النواب منذ فترة،وتم رفضه،لأنه كان يمس المواطنين البسطاء.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم، لا يمس شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يتضمن تعديل ضريبة دمغة على السلع المستوردة مثل السلامون، والجمبري والاستكاوزا.

وأشار إلى أن قانون رسم تنمية الموارد لا يتضمن زيادة أسعار السلع المعمرة، أو المياه الغازية، ولفت إلى أن رسوم المغادرة وصلت إلى 100 جنيها، وتم استثناء السائحين من الضريبة لزيارة بعض المدن السياحية لدعم السياحة، موضحًا أنه كان البعض يرفض القانون لتطبيقه الدمغة على المسارح والأوبرا مما سيؤثر على دور الثقافة المصرية.

ويذكر أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وبفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال والملاهي.