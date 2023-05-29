نائب محافظ المنيا يوجه بإزالة لأدوار مخالفة بأحد العقارات وسور على أرض زراعية بسمالوط

تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، مركزي سمالوط وبني مزار؛ وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات؛ بهدف مواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبالتنسيق بين أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.



يأتي ذلك بحضور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وعماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار.



وخلال الجولة تم ضبط حالة بناء مخالف لعقار مكون من 13 طابقا بمركز سمالوط، ووجه نائب المحافظ بتنفيذ إزالة فورية للأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، كما تم ضبط حالة بناء سور مخالف على أرض زراعية على الطريق الدائري بمركز سمالوط ووجه أيضا بتنفيذ إزالة فورية لها.



كما تابع نائب المحافظ، أعمال استرداد 1565 فدانا من أملاك الدولة بمركز بني مزار، حيث تم التقديم عليها على قانون 144 وتم رفض التقنين بمعرفة لجنة البت لعدم زراعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد نائب محافظ المنيا، على أنه لن يسمح بالتقصير والتقاعس من رؤساء المراكز والقرى التابعة لها، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، لافتا إلى حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة بكل الخدمات من قبل المسئولين.