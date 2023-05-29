وزيرة التخطيط تتجول في شوارع العريش ليلا وتشيد بالأمن والأمان

قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجولة تفقدية، مساء أمس، في شوارع مدينة العريش برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، والتقت بعدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية واستمعت لعدد من الآراء وطلبات أبناء المحافظة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجولة، أن ما تعيشه العريش الآن من أمن وأمان سمح لنا بالتجول في الشوارع وتفقد المشروعات يرجع الفضل فيه لدماء الشهداء وتضحيات أهالي سيناء على مدار السنوات الماضية.

وأكدت أن هناك خططًا طموحة لتطوير وتعمير كل أراضي سيناء، وأن الدولة المصرية ستحقق طفرة تنموية خلال السنوات المقبلة على أرض سيناء، وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شهدت افتتاح عدد من مشروعات التحول الرقمي وتحديث تقديم الخدمات في شمال سيناء منها مراكز تكنولوجية ومنظقة للورش والحرف اليدوية.