المغرب: القبض على خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش

تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة، اليوم الاثنين، من ضبط خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تنشط بمدينة طنجة شمال المغرب، وتتكون من ثلاثة أشخاص كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب.