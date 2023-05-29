الإسماعيلي: ديون النادي تجاوزت النصف مليار جنيه

يرى محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المؤقتة في النادي الإسماعيلي، أن حل أزمة النادي المالية يتمثل في إيجاد شركة كرة على غرار النادي الأهلي، مؤكدًا أن الديون التي على النادي تجاوزت النصف مليار جنيه.

وقال محمد شيحة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»: «ديون الإسماعيلي بلغت 532 مليون جنيه، منها أكثر من 200 مليون للضرائب».

وأضاف: «الإسماعيلي يحتاج 10 ملايين جنيه، خلال أسبوع أو 10 أيام.. هل من مصلحة النادي رحيل اللجنة المؤقتة في هذا التوقيت؟».

وزارة الشباب والرياضة المصرية قررت، بحسب بيان صادر عنها أمس الأحد، استمرار اللجنة في عملها إلى حين تسلمها الحكم بشكل رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية بصدده.

وتابع شيحة: «الإسماعيلي يعاني مشاكل على كل الأصعدة، كما أن بعض الأشخاص المحسوبين عليه يقفون في طريقه ولا يريدون نجاحه، ويصدرون الأزمات للنادي».

وأتم: «الحل هو وجود شركة كرة في الإسماعيلي، على غرار ما يحدث في الأهلي».