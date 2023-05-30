فتح: اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لكوادرنا بالقدس لن يثنينا عن الدفاع عن العاصمة الأبدية لفلسطين

ذكرت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، اليوم الاثنين، أن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لعدد من كوادرها في مدينة القدس المحتلة لن يثني الحركة عن الدفاع عن العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إنها تخوض اشتباكا ميدانيًا مع الاحتلال ومنظومته الإرهابيّة، مُحمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤوليّة عن تداعيات تصعيدها المتواصل بحقّ الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة أنّ استهداف الاحتلال المتواصل للمناضلين في مدينة القدس يأتي ضمن محاولات فرض أمر واقع يتمثل في طمس الهويّة العربيّة والفلسطينيّة لمدينة القدس.