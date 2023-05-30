 فتح: اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لكوادرنا بالقدس لن يثنينا عن الدفاع عن العاصمة الأبدية لفلسطين - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مايو 2023 12:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

فتح: اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لكوادرنا بالقدس لن يثنينا عن الدفاع عن العاصمة الأبدية لفلسطين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 11:37 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 11:37 م

ذكرت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، اليوم الاثنين، أن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لعدد من كوادرها في مدينة القدس المحتلة لن يثني الحركة عن الدفاع عن العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إنها تخوض اشتباكا ميدانيًا مع الاحتلال ومنظومته الإرهابيّة، مُحمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤوليّة عن تداعيات تصعيدها المتواصل بحقّ الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة أنّ استهداف الاحتلال المتواصل للمناضلين في مدينة القدس يأتي ضمن محاولات فرض أمر واقع يتمثل في طمس الهويّة العربيّة والفلسطينيّة لمدينة القدس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك