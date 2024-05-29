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نائب محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير طريق الكورنيش بدمنهور

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 6:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 6:42 م

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية في مركز حوش عيسى، رافقها خلالها كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وكريمة عاشور، مدير مديرية الطرق، وعمر لبيب، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، تابعت خلالها أعمال توسعة ورفع كفاءة مدخل المنطقة الصناعية الطرانة التي تُنفذ بطول 6 كم وبتكلفة 34 مليون جنيه.

كما تابعت الدكتورة نهال بلبع أعمال التطوير الجارية في طريق الكورنيش بمدينة دمنهور، بحضور محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، حيث يتم استكمال رفع كفاءة طريق الكورنيش بطول 2 كيلو متر وبتكلفة 40 مليون جنيه.

وأردفت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تواصل جهودها في قطاع الطرق والتطوير الحضاري للشوارع والميادين في المدن والمراكز، بهدف تسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

كما أكدت على الجهود الكبيرة والملموسة التي تقوم بها محافظة البحيرة لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات والمجالات.

ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال الجارية وفق البرنامج الزمني المحدد لها وبالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.


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