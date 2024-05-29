علاج نحو 18 ألف إسرائيلي بمراكز تأهيل في أول 3 أشهر من الحرب

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن 17 ألفا و825 إسرائيليا تلقوا علاجا في مراكز إعادة تأهيل النفسي والطبيعي خلال الأشهر الثلاث الأولى بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وتم الكشف عن حصيلة مَن تلقوا العلاج في بيان صدر عن الكنيست اليوم، غداة جلسة للجنة الصحة البرلمانية أمس، وفقا لوكالة الأناضول.

وقالت ميراف بيليج جاباي وروني بلانك، من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، لأعضاء اللجنة إنه يوجد 15 مركزا نشطا لإعادة التأهيل في إسرائيل (للعلاج النفسي والطبيعي)، بينها 5 في منطقة محيط غزة.

وأشارا إلى "إنشاء جميع المراكز كجزء من الجهود المبذولة لتوفير الرد على التهديد الأمني"، على حد قولهما.

وكشفا أنه "منذ اندلاع الحرب (على غزة في 7 أكتوبر) وحتى نهاية ديسمبر الماضي، تلقى 17 ألفا و825 شخصا علاجا واحدا على الأقل في مراكز إعادة التأهيل".

وهذا العدد يمثل "ضعف مَن تم علاجهم بمراكز إعادة التأهيل خلال الأشهر التسع الأولى من 2023، وهم 7 آلاف و380، وثلاثة أضعاف مَن عولجوا في هذه المراكز في 2022 بأكمله، وهم 5 آلاف و148"، حسب جاباي وبلانك.

وأفادا بأن "حوالي 76% مَن الذين تم علاجهم من جنوبي إسرائيل، ونحو 4.5 بالمئة من الشمال"، ولافتا إلى أن العلاج ممول من الوزارات ومؤسسة التأمين الوطني وصناديق المرضى.

وخلال العامين الماضيين، وفق جاباي وبلانك، ارتفعت ميزانية نشاط مراكز إعادة التأهيل من 5.6 ملايين دولار إلى 8.1 ملايين دولار.