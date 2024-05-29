محافظ جنوب سيناء يمهل أصحاب محلات ذبح الطيور أسبوعا لتوفيق أوضاعهم

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أعطى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مهلة أسبوع لأصحاب محلات ذبح الطيور لتوفيق أوضاعهم وتحويلها إلى محلات بيع طيور مذبوحة من خلال مجازر المحافظة، وتداولها طازجة داخل ثلاجات تبريد مخصصة.

يأتي هذا القرار في إطار تطوير منظومة تداول السلع الغذائية وخاصة الدواجن الطازجة، لتقديمها بصورة صحية وأفضل لمواطني المحافظة.

جاء هذا القرار خلال لقاء المحافظ مع محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء.

وأكد المحافظ حرصه على تحقيق النفع العام للغرفة التجارية والتجار بالمحافظة، ودعم الاقتصاد الوطني المصري.

وأشار إلى أن الغرفة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تعتبر مؤسسة عامة غير هادفة للربح طبقًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، وتقدم الخدمات الخاصة بالتجارة والصناعة لأعضائها والمنتفعين على أرض المحافظة.

كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل دور الغرفة التجارية في جميع مدن المحافظة.

وشدد على ضرورة الحصول على موافقة الغرفة التجارية قبل إقامة منافذ بيع أو شوادر، لتفعيل دورها في مراقبة الأسعار بالأسواق.

وألزم أصحاب الأنشطة والسجلات التجارية بتقديم شهادات مزاولة النشاط التجاري أو إثبات وجود نشاط تجاري، والتي تصدرها الغرفة، ضمن المستندات المقدمة لتلك الجهات.

وهذا الإجراء يهدف إلى تحديث قاعدة بيانات الغرفة بشكل دائم، وتوفير البيانات والإحصاءات الصحيحة للجهات الحكومية.