رئيس الحكومة: إلغاء الدولة للدعم ليس صحيحا على الإطلاق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس ناقش مجموعة من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها منظومة الدعم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء، أن الحكومة قررت البدء في زيادة حوكمة المنظومة، بهدف تقليل بعض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة في هذا الملف.

وأكمل: «ناقشنا كيف يصل الدعم إلى مستحقيه، وكيف نطبق نوعًا من الزيادات الأقل ضررًا ووطأة على الفئات المحدودة الدخل».

وأشار إلى أنه تابع ردود الأفعال بعد الإعلان عن تحريك أسعار بعد الخدمات والسلع على مدار اليومين منذ عقد المؤتمر الصحفي.

واستطرد: «كنت حريصًا على الاستماع لكل الآراء، والبعض تحدث كما لو كان الدولة ستخرج من الدعم نهائيًا وإلغائه، لكن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق»