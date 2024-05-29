البنك المركزي الفيتنامي يبيع الذهب لأربعة بنوك لتهدئة السوق

ذكرت تقارير إخبارية، أن بنك فيتنام المركزي يعتزم بيع كمية من الذهب لأربعة بنوك تجارية في البلاد اعتبارا من 3 يونيو المقبل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

ولم يكشف التقرير الذي نشره موقع توي باو نجان الإخباري نقلا عن بام شوانج دونج نائب محافظ البنك أسماء البنوك الأربعة التي سيتم بيع الذهب لها.

وأضاف التقرير، أن البنك المركزي سيبيع الذهب وفقا للأسعار في السوق العالمية، مشيرا إلى أن البنك الذي يمتلك كميات كافية من الذهب يستهدف تضييق الفجوة بين أسعار الذهب في السوق المحلية والسوق الدولية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار الذهب المحلية في فيتنام مازالت أعلى بنسبة 20% عن السعر العالمي، رغم المزادات التسعة التي نظمها البنك المركزي منذ أبريل الماضي لبيع حوالي 1.8 طن ذهب في السوق المحلية.