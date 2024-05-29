الصندوق السيادي: مصر تمتلكك جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير بمجال الهيدروجين الأخضر

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة، في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والتي تم عقدها في إطار أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، وذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، خلال ورشة العمل، إن الصندوق يلعب دورين الأول دور المستثمر والمطور، والثاني دور الشريك في التطوير والمحفز لتحقيق الرؤية الوطنية، متابعًا: "هذان الدوران يتجسدان في عضويتنا بالمجلس الوطني للهيدروجين، بالتعاون مع شركائنا من وزارة البترول، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهدفنا هو إنشاء منطقة كبيرة لتصنيع الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية".

وأضاف "سليمان"، أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نجاح كبير في هذا المجال، منها موارد متجددة وفيرة، وأراضٍ واسعة، وتكلفة تشغيلية تنافسية، بالإضافة إلى فهم عالمي مشترك حول مستقبل الطاقة الخضراء.

من جانبها قالت هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ورشة العمل اليوم هي إنجاز رئيسي تحت مظلة التعاون الشامل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتتناول مجال استراتيجي متماشٍ تمامًا مع أولوياتنا الوطنية للنهوض بالهيدروجين الأخضر المنخفض ومشتقاته في مصر، سواء في قطاع التصنيع المحلي لخفض الانبعاثات أو للترويج لمصر كمركز تصدير للهيدروجين الأخضر إلى المنطقة.