إعلام القاهرة تهنئ الدكتور حسن عماد مكاوي لفوزه بجائزة الدولة التقديرية

هنأت كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور حسن عماد عبد المنعم محمد مكاوي الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة جمعية خريجي الإعلام والعميد الأسبق للكلية، بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى، أمين المجلس الأعلى للثقافة، أمس أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية" في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

كما أعلن الدكتور علاء عبدالهادي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتّاب مصر أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على منح الجائزة له.

الجدير بالذكر أن الدكتور مكاوي يعد أحد رواد الدراسات الإعلامية، حيث حصل على دكتوراه الفلسفة في الإعلام عام 1984 في كلية الإعلام – جامعة القاهرة، ودرجة الأستاذية في الإعلام عام 1995، كما شغل العديد من المناصب منها العميد الأسبق لكلية إعلام -القاهرة، والعميد الأسبق لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووكيل المجلس الأعلى للصحافة، ومقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس مجلس إدارة جمعية خريجي الإعلام.

شهدت مسيرة الدكتور مكاوي العلمية العديد من الإنجازات والمؤلفات العلمية المتميزة، من أهمها كتبه حول الاتصال ونظرياته المعاصره، وتكنولوجيا الاتصال الحديثه في عصر المعلومات، وأخلاقيات العمل الإعلامي، وعبر الدكتور مكاوي عن سعادته بالحصول على الجائزة، شاكرًا المولى عز وجل، ومؤكدًا على أن الجائزة جاءت تتويجًا للعمل والمثابرة لسنوات طويلة، وأن الدولة تقدر أبنائها في البحث العلمى والتفكير، وتتمنى كلية الإعلام للأستاذ الدكتور حسن عمل مكاوي المزيد من الإنجازات ودوام النجاح والتوفيق.



