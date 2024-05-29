وفاة شخص وإصابة ثلاثة في حادث سير ببرلين

لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون إثر اصطدام سيارة بجدار خرساني في برلين واشتعال النيران فيها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت إدارة الإطفاء على موقع "إكس" أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة، مضيفة أن أحد ركاب السيارة أصيب بجروح بالغة لكنه تمكن من إخراج نفسه من السيارة المحترقة، بينما ظل شخصان آخران عالقين في سيارة الحادث، وتمكنت قوات الإطفاء من إخراجهما ونقلهما إلى مستشفيات متخصصة.

وبحسب البيانات، أصيب أيضا خمسة من المسعفين بجروح طفيفة وتم علاجهم في الموقع.

وبحسب إدارة الإطفاء، شارك في مهمة الإنقاذ والسيطرة على الحريق 60 فردا.

ولم تتمكن الشرطة من تقديم أي معلومات أخرى حول ضحايا الحادث أو سببه.