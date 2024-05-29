 نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة - بوابة الشروق
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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة

محمود عواد
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 12:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 12:41 م

يواصل الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل العام الدراسى الثاني بكلية الهندسة ببنها.

رافقه خلال الجولة الدكتور السيد علي عميد كلية الهندسة ببنها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على اللجان، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

ووجه الدكتور تامر سمير بانتظام أعمال الكنترولات، والتصحيح والرصد لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية.
وأكد نائب رئيس جامعة بنها، إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات.


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