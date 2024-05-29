إدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج حياة كريمة

أعلن عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن محافظة المنيا أدرجت ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج حياة كريمة لنقص الخدمات في القرى والنجوع.

وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة القيادة السياسية، تبذل جهودًا كبيرة في إطار برنامج التنمية بصعيد مصر لتوفير حياة كريمة لأبناء هذا الوطن العظيم.

جاء ذلك خلال ترأس عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة المنيا، جلسة الإفصاح والتشاور والمشاركة المجتمعية للعام المالي 2024/2025 في القاعة الكبرى بديوان الوحدة المحلية، بمشاركة رؤساء القرى والأحياء ومديري الإدارات.

كما شارك في الجلسة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد والمشايخ والقيادات الكنسية والشعبية والشبابية وعدد من المواطنين.

وناقش الاجتماع مشاكل ومتطلبات قرى وأحياء مركز ومدينة المنيا، بما في ذلك نقص الخدمات مثل عدم توصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي، وضعف المياه، ورصف الطرق الرئيسية، وإنشاء كوبرى على الترعة الإبراهيمية يربط قرية بني مهدي بمدينة المنيا، وضعف الخدمة بالوحدات الصحية، وتهالك الكوبري الذي يربط بين قرية الشيخ عيسى وصفط الخمار.

وقد تم الرد على جميع المتطلبات من رئيس المدينة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مع التأكيد على إدراجها في الخطة الجديدة.

وأوضح رئيس المدينة أن بعض مشروعات إنشاء محطات الصرف ومعالجة في قرية نزلة حسين وقرية الحوصلية قد خصصت لها أراضٍ من أملاك الدولة وتمت الموافقة على الإنشاء، وهي في حيز التنفيذ بعد تسليم الأرض لشركة المياه والصرف الصحي.

كما استجاب رئيس المدينة لطلب مندوبي الكنيسة بقرية ماقوسة بعمل مطبات على الطريق الزراعي أمام الكنيسة للحفاظ على سلامة المارة.

وأكد النواب خلال الجلسة على أهمية تعاون الأهالي مع رؤساء القرى والعمد والمشايخ لمحاربة جشع التجار وضمان الانضباط في كافة المناطق.

واختتمت الدكتورة رشا مهدي، عضو مجلس الشيوخ، الاجتماع بتأكيدها على أهمية معرفة الأهالي بالمسؤولين عن أي تقصير في الخدمات، وتوجيه الشكاوى لرؤساء القرى للتعاون في حلها.

وأشارت إلى أن برنامج حياة كريمة يسعى إلى تحسين الحياة في كافة قرى ونجوع مصر، مما يساهم في توفير حياة كريمة لشعب المنيا.