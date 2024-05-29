رئيسا الإمارات وكوريا الجنوبية يعقدان محادثات في سول لبحث سبل تعزيز التجارة والاستثمار

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من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محادثات في سول اليوم الأربعاء لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

ووصل رئيس الإمارات إلى كوريا الجنوبية الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى لرئيس إماراتي، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وعقد الرئيس الإماراتي اجتماعات مع كبار قادة الأعمال الكوريين الجنوبيين، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات لي جاي يونج، ورئيس مجموعة هيونداي موتور إيسون تشونج ورئيس مجموعة إس كيه تشي تاي وون، وغيرهم.



ثم حضر رئيس دولة الإمارات مأدبة عشاء ترحيبية أقامها الرئيس يون.

وسيعقد الرئيسان بعد ذلك قمة لمناقشة التعاون في القطاعات التي تشمل الطاقة والدفاع والاستثمار، وسيوقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجموعة واسعة من المجالات.

وسيركز الرئيسان على أربعة مجالات هي: الطاقة التقليدية والنظيفة، والطاقة النووية "السلمية"، والاقتصاد والاستثمار، والدفاع، وفقا لمكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية.