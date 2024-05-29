 وزارة المالية الروسية تقترح زيادات ضريبية على ذوي الدخل المرتفع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة المالية الروسية تقترح زيادات ضريبية على ذوي الدخل المرتفع

وكالات
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 5:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 5:53 ص

طرحت وزارة المالية الروسية الثلاثاء اقتراحا لتنفيذ زيادات ضريبية على ذوي الدخل المرتفع ، وكذلك رفع معدلات الضرائب على أرباح الشركات.

ومن المقرر أن يرتفع معدل الضريبة الأعلى الحالي على الدخل من 15% إلى 22%. وسيظل أدنى معدل للضريبة عند 13% للدخل الذي يصل إلى 4ر2 مليون روبل (26 ألف دولار) سنويا. بالإضافة إلى ذلك ، سيرتفع معدل الضريبة على أرباح الشركات من 20% إلى 25%.

ووفقا لبيانات الوزارة ، سيتأثر ما يقرب من 3% من الموظفين بالزيادات التدريجية.

وينطبق معدل الضريبة الأعلى فقط على الدخول السنوية التي تتجاوز 50 مليون روبل.

وسيتم إعفاء الأفراد العاملين لحسابهم الخاص والأفراد العسكريين في مناطق الحرب ذوي الدخل المرتفع نسبيا من التغييرات.

وستسمح الإيرادات من هذه الضرائب المتزايدة لروسيا بتعزيز احتياطياتها، والتي انخفضت بسبب حربها الممتدة ضد أوكرانيا.

ووفقا لوزارة المالية ، تعتزم روسيا إنفاق الإيرادات الضريبية الإضافية على مشاريع الأسرة والأطفال والشباب ، وكذلك على بناء شقق وطرق وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتتعين موافقة البرلمان على تلك الزيادات الضريبية وهي الأعلى حتى الآن في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.


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