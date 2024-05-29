كوريا الجنوبية والإمارات توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقعت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتحرير التجارة بين البلدين، وذلك عقب محادثات القمة التي عقدها الرئيس يون سيوك-يول ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في سول.

كما وقع البلدان مذكرة نوايا تدعو كوريا الجنوبية إلى بناء ما لا يقل عن 6 ناقلات غاز طبيعي مسال بقيمة 5ر1 مليار دولار لصالح لشركة أدنوك الإماراتية، في حين أكد صندوق الثروة السيادي الإماراتي التزامه باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.

يذكر أن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد وصل إلى كوريا الجنوبية أمس في زيارة دولة تستغرق يومين لمناقشة سبل تعميق التعاون في التجارة والاستثمار في مجموعة واسعة من المجالات.

وخلال محادثات الأربعاء التي حضرها كبار المسؤولين الحكوميين والشركات الحكومية، أكدت الإمارات العربية المتحدة خطتها لاستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة "يون" إلى الإمارات في يناير 2023.

كما وقع الجانبان 19 صفقة تجارية ومذكرة تفاهم تشمل الاستثمار والطاقة، والطاقة النووية والدفاع والتكنولوجيا وتغير المناخ والتبادل الثقافي.

وكشفت شركة "مبادلة" للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادي للإمارات، عن خطط لاستثمار أكثر من 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، حيث وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية بشأن توسيع إطار التعاون الاستثماري.

ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الدولة خطاب نوايا مع شركتين كوريتين لبناء السفن، وهما شركة "سامسونج" للصناعات الثقيلة وشركة "هانهوا أوشن"، لبناء 6 ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل، بقيمة 1.5 مليار دولار.

كما اتفق البلدان على تعزيز مشروع تخزين النفط الخام المشترك والتعاون في مشاريع الهيدروجين لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.