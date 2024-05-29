رونالدو يتوج بجائزة هداف الدوري السعودي

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة هداف الدوري السعودي لموسم 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، صورا لـ كريستيانو مع الجائزة، مصحوبة بتعليق:" التاريخي .. كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل هداف عن موسم 2023-2024".

ونجح رونالدو في تقديم أداء استثنائيا في الموسم 2023-2024، محطما الأرقام القياسية، مع تسجيله 35 هدفا، وهو الرقم الأعلى من الأهداف في تاريخ الدوري بموسم واحد.

إلى جانب صناعته لـ 11 تمريرة حاسمة ليصل بإجمالي مساهماته إلى 46 مساهمة تهديفية (الأعلى في الدوري السعودي).