سلطات أيسلندا تعلن حالة الطوارئ بعد ثوران بركاني آخر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ جراء ثوران بركان آخر بالقرب من بلدة جريندافيك الساحلية في أيسلندا.

وهذا هو الثوران البركاني الخامس في المنطقة منذ ديسمبر الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية "آر يو في"، اليوم الأربعاء، إن الثوران حدث بعد الظهر بالقرب من سوندهنوك، حيث ضربت سلسلة من الزلازل المنطقة، كما تزايد الضغط بقوة تحت سطح الأرض.

وارتفع تدفق الحمم لعدة أمتار في الهواء. وقالت كريستين يونسدوتير، المتخصصة في علم فيزياءالأرض بمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، إن طول الصدع يُقدر بما يزيد على كيلومتر واحد.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وجاء ثوران البركان بعد ساعات قليلة من صدور أمر من السلطات بإخلاء بلدة جريندافيك وبحيرة بلو لاجون، وهي بحيرة حرارية خارجية تحظى بشعبية لدى السياح.