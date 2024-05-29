 إصابات في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بالعاصمة المكسيكية - بوابة الشروق
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إصابات في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بالعاصمة المكسيكية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 8:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 8:25 ص

أصيب عدة أشخاص جراء اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية صباح اليوم الأربعاء بأنه جرى إلقاء قنابل حارقة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي.


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