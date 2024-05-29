إصابات في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بالعاصمة المكسيكية

نائب يطالب الأوقاف بتعيينات جديدة: كيف يستقيم 150 ألف مسجد مع 40 ألف إمام ؟

موازنة النواب: الأوقاف تحتاج لإدارة اقتصادية.. ثروتها 5 تريليونات وإيراداتها 2 مليار ‏

الحكومة تعلن رفع الدعم عن الوقود بالكامل بخطة تدريجية حتى نهاية 2025

الحكومة: تحويل الدعم سلعي إلى نقدي يوجه الأموال إلى مستحقيها