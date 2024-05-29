إصابات في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بالعاصمة المكسيكية

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أصيب عدة أشخاص جراء اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.
وأفادت وسائل إعلام مكسيكية صباح اليوم الأربعاء بأنه جرى إلقاء قنابل حارقة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي.