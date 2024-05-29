مجموعة ثانية من الكونجرس الأمريكي تزور تايوان منذ تنصيب لاي تشينج – تي

وصلت مجموعة ثانية من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى تايوان اليوم الأربعاء، في زيارة للبلاد منذ تنصيب الرئيس، لاي تشينج-تي، في 20 مايو.

وخلال زيارة المجموعة، التي تستمر يومين، سوف تلتقي مع لاي ونائب الرئيس، هسياو بي-خيم والأمين العام لمجلس الأمن القومي، جوزيف وو ووزير الخارجية، لين شيا-لونج، حسب بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

ويتواجد وفد آخر من الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة الجمهوري، مايكل مكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في تايوان، حتى الخميس المقبل.

وتزور المجموعتان تايوان لإظهار الدعم، بعد أن أنهت الصين تدريبا عسكريا، حول تايوان في أعقاب خطاب تنصيب لاي، الذي تعتقد بكين أنه يدعو إلى استقلال تايوان.

وكانت تايبيه قد ذكرت أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان تشكل "تهديدا خطيرا" للتوازن في المنطقة، وذلك بعد أن حثت الولايات المتحدة "بقوة" بكين على ممارسة ضبط النفس.

وقال المكتب الرئاسي في تايبيه، إن التدريبات العسكرية واسعة النطاق، التي أجرتها الصين مؤخرا حول تايوان، كانت "استفزازية ومزعزعة للاستقرار" ليس فقط على الصعيد الإقليمي، لكن أيضا على الصعيد الدولي، حسب ما ذكرته صحيفة "تايبيه تايمز" يوم الأحد الماضي.

وأبدت بكين، استياءها من الحكومة الجديدة في تايبيه متهمة "لاي" بالسعي للاستقلال وزعزعة استقرار المنطقة.

وكانت التدريبات الصينية هي الأكبر حول تايوان خلال عام.