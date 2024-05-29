العفو الدولية: تطبيق عقوبة الإعدام وصل لأعلى مستوى عالميا منذ 2015

قالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن اليوم الأربعاء إن تطبيق عقوبة الإعدام وصل إلى أعلى مستوى له عالميا منذ عام 2015.

وذكرت المنظمة في بيان صحفي أن حوالي 1153 شخصا تم إعدامهم في عام 2023 عبر 16 دولة. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 31% عن 883 حالة في العام السابق.

وتم تنفيذ معظم عمليات الإعدام، بما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي عمليات الإعدام العالمية، في إيران. وأُعدم في الدولة الشرق أوسطية ما لا يقل عن 853 شخصا في عام 2023، بزيادة قدرها 48% عن العام السابق.

وبحسب البيان، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 172 عملية إعدام، ما يمثل 15% من إجمالي عمليات الإعدام عالميا.

كما شهدت الصومال والولايات المتحدة ارتفاعا في تطبيق أحكام الإعدام العام الماضي حيث بلغت 38 و 24 على التوالي.

وانخفض عدد الدول التي تطبق عقوبة الإعدام إلى أدنى مستوى مسجل له في عام 2023، بعد عدم تسجيل تنفيذ أي عمليات إعدام في دول مثل بيلاروس واليابان وميانمار وجنوب السودان.



ومع ذلك، ارتفع عدد أحكام الإعدام الجديدة الصادرة عالميا في عام 2023 بنسبة 20% إلى 2428.

وألغت 144 دولة عقوبة الإعدام بموجب القانون أو في الممارسة العملية.

ورحبت جوليا دوتشرو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، بانخفاض عدد الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، لكنها أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع إجمالي عمليات الإعدام.