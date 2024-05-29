بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم وجامعة بني سويف التكنولوجية

زار هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف جامعة بني سويف التكنولوجية، حيث التقى الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعه بني سويف التكنولوجية والدكتور محمد نجيب نائب رئيس الجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون والاستعداد لتوقيع اتفاقية تعاون بين مديرية التربية والتعليم والجامعة التكنولوجية.



وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من اللقاء الاستفادة من خبرات أساتذة الجامعة في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من الطاقات والإمكانات المتواجدة في الجانبين لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تشجيع عمل الأبحاث، وتنظيم المؤتمرات والندوات وتنظيم دورات في المجالات الرياضية بين الجانبين، وكذلك في الأعمال الفنية والمسرحية، معرباً عن سعادته بهذا التعاون المثمر بما يخدم العملية التعليمية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم والارتقاء بجودة ومنظومة التعليم بما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030، وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة الاستفادة من إمكانات وقدرات جامعة بني سويف التكنولوجية لخدمة المنظومة التعليمية.