الملكة الأردنية رانيا: غزة حررت الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب

قالت الملكة الأردنية رانيا العبد الله، إن غزة حررت الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب.

وأضاف خلال كلمتها أمام خريجي الأكاديمية الدولية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، أن التقدم لا يقتصر على التفوق الاقتصادي والتقني ولا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو سرعة الإنترنت فقط، بل بعمق قيم الأمة، وفق وكالة سبوتنيك.

وتابعت: «عالم فيه الكثير من التناقضات بينما نسمعه وما نراه، أنا عربي قولوها دون خجل أو خوف قولوها بكل فخر واعتزاز».

واستكملت: «لا أجمل من أن نكون حملة رسالة ملؤها الرحمة التي يحتاجها عالمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى».

وهنأت الملكة الخريجين وأهاليهم ومعلميهم وباركت لهم ولجميع الطلبة، وتمنت لهم الخير.