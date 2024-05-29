الجزائر تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم الجزائر تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وعقد المجلس جلسة طارئة الثلاثاء، بعد غارة جوية إسرائيلية مميتة بالقرب من رفح جنوب قطاع غزة يوم الأحد.

وعقد الاجتماع الطارئ بناء على طلب من الجزائر بدعم من سلوفينيا.

ويدعو قرار الجزائر إلى إنهاء فوري للعمليات العسكرية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب مسودة القرار التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). كما يُطالب القرار حركة حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأبلغ العديد من الدبلوماسيين (د.ب.أ) بأن بعض أعضاء المجلس يهدفون إلى التصويت على مشروع القرار اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضده.