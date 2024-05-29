نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الحالي

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أظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة اليوم الثلاثاء تعافي مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الحالي، مع استمرار تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك.

وأظهر مسح تجارة التوزيع ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة خلال مايو الحالي إلى 8 نقاط مقابل سالب 44 نقطة خلال أبريل الماضي.

في الوقت نفسه تراجع معدل تضخم أسعار البيع خلال الشهر الحالي إلى 20% مقابل 54% خلال فبراير الماضي ليسجل اقل مستوى له منذ أغسطس 2020.

ويتوقع 4% من متاجر التجزئة تراجع حجم المبيعات خلال الشهر المقبل.

وقال ألبيش باليجا كبير المحللين الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني إن تراجع التضخم واستمرار نمو الأجور سيساهم في تحسن النظرة المستقبلية للمستهلكين، وبالتالي دعم قطاع تجارة التجزئة بصورة أكبر.