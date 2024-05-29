الجيش الألماني يشارك ببنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات في مناورة كبرى بليتوانيا

لم يقم الجيش الألماني بنقل آلاف الجنود إلى ليتوانيا فحسب، بل نقل أيضا بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات، في إطار التدريب العسكري "كوادريجا 2024" المستمر منذ عدة أشهر.

وقال متحدث باسم الجيش الألماني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في القاعدة العسكرية الليتوانية نيمينسينه: "المعلومات الواردة من ساحة المعركة وحولها أمر بالغ الأهمية.. ولذلك فإننا نتيح خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لمنح الجنود إمكانية التواصل بشكل آمن مع بعضهم البعض خلال القتال ودعم القائد العسكري في قيادة القوات من خلال إتاحة نتائج استطلاعية على سبيل المثال".

ونقلت القوات الألمانية إلى موقع التدريب النائي، الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من العاصمة فيلنيوس، أنظمة تكنولوجيا معلومات قابلة للانتقال والاتصال بشبكات وخوادم لامركزية، وأنظمة لإنشاء اتصالات بأقمار اصطناعية.

وتم نصب وتركيب هذه الأنظمة تحت شبكات تمويه في غضون أيام قليلة من أجل التدريبات في ليتوانيا، ولهذا الغرض وصلت وحدة من كتيبة تكنولوجيا المعلومات 381 من ستوركوف في ولاية براندنبورج الألمانية إلى الدولة الشريكة لحلف شمال الأطلسي في أبريل عن طريق البحر والبر. ويتولى حوالي 120 جنديا في ثلاثة مواقع توفير أنظمة للاتصالات وإمدادات المعلومات ونقل البيانات - بشكل لا مركزي في الموقع وبالاتصال بشكل آمن بأنظمة الجيش الألماني في ألمانيا.

وتتيح تكنولوجيا المعلومات التي نقلها الجيش الألماني إلى ليتوانيا أيضا استخدام خرائط وضع حديثة بتقنية ثلاثية الأبعاد (صورة عملياتية عامة معززة) أثناء التمرين، والتي توفر انطباعات أفضل عن طبيعة ساحة المعركة. وتتدرب القوات الألمانية والليتوانية أيضا على الاستطلاع الراداري عبر مركبة نقل مدرعة من طراز "فوكس" مزودة بنظام صاري قابل للتمدد.

وتوفر مركبات أخرى حماية من المسيرات عبر تشويش مستهدف بترددات رادارية.

وقال المتحدث باسم الجيش الألماني، في ضوء خبرات أوكرانيا في معركتها الدفاعية ضد روسيا: "نرى أن هناك حاجة ماسة إلى قدرات الاستطلاع هذه، وكذلك قدرات التشويش"، مضيفا أن التمكن من إدارة حرب إلكترونية يعد "نقطة مفصلية"، موضحا أن هذا يتجلى أيضا من حقيقة أن قوات الفضاء السيبراني والمعلوماتي أصبحت مؤخرا واحدة من فروع القوات المسلحة الأربعة في الجيش الألماني.

ويعد تدريب "كوادريجا" جزءا من التدريب الدفاعي لحلف شمال الأطلسي "المدافع الصامد".

وإجمالا يحشد التحالف من أجل "المدافع الصامد" حوالي 90 ألف جندي على مدار عدة أشهر للتدرب على إطلاق الإنذارات، وتحريك وحدات كبيرة من القوات، والدفاع ضد أي مهاجم. وتشارك ألمانيا بـ12 ألف جندي.