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إصابة شخصين إثر حادث انقلاب دراجة نارية في أكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 10:57 ص

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر حادث انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير دراجة نارية اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الدراجة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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