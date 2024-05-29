وزير التموين: رفع سعر الخبز لتكون الدولة قادرة على تقديم الخدمة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المهم أن تكون الدولة قادرة على مواصلة العمل لتوفير الخبز لـ71 مليون مواطن، وهو ما استلزم تحريك السعر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، أنّ قرار رفع سعر الخبز يهدف إلى دعم قدرة الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن هذه الزيادة كانت قد طُرحت قبل أزمة كورونا، مشددًا على أهمية توقيت القرار الذي يتم اتخاذه.

ولفت إلى أنه إذا لم تتخذ الدولة قرار رفع سعر الخبز اليوم، لكانت هناك تداعيات منتظرة لها تأثيرات سلبية.

ونوه بأنَّه لو يتم إقرار الزيادة لارتفعت نسبة العجز، وهو ما يؤثر بدوره على الفوائد والدين في الموازنة العامة للدولة، واصفًا هذه التأثيرات بأنها في منتهى الخطورة.

ولفت إلى أنّ سعر الخبز يباع حاليا خمسة قروش (قبل الزيادة إلى 20 قرشًا بدءًا من أول يونيو) في حين أن تكلفته الحقيقية تصل إلى 125 قرشًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وصرح مدبولي في مؤتمر صحفي، بأن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال هذه الفترة تضاعف عدة مرات.