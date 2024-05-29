إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق في واقعة حادث تصادم بأكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بالسير عكس الاتجاه بدراجته البخارية "اسكوتر" وتسببه في حادث تصادم وإصابة عامل دليفري.

وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الحادث والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا للاستماع لأقوالهم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد وقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام دراجة "سكوتر" يستقلها "عمر" نجل الفنان أحمد رزق، 15 عاما، وصديقه بدراجة نارية "موتوسيكل" قيادة "علاء . ع"، 20 عاما، مصابا، مما أسفر عن إصابة الثلاثة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحفظ الأمن على نجل الفنان لسيره عكس الاتجاه وتسببه في الحادث.