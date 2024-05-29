فاز المستشار الدكتور محمد عبدالفتاح عبدالبر، وكيل مجلس الدولة وعضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ندباً، بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم القانونية والاقتصادية، في فرع الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر.

وحصل المستشار الدكتور محمد عبدالفتاح عبدالبر على الجائزة عن بحثه المعنون "معيار التجهيزات المعقولة فى ضوء الحماية الدستورية لأصحاب الإعاقة".

ويناقش البحث الصعوبات المتعددة التي يعاني منها أصحاب الإعاقة داخل المؤسسات المختلفة سواء على المستوى الشخصي أو العملي، وكيف أن هذه الصعوبات لا يفترض ولا ينبغي أن تقف حجر عثرة أمام مسير صاحب الإعاقة في الحياة، ففي نهاية الأمر لم تكن حالة الإعاقة خياراً شخصياً اختاره الشخص بمحض إرادته، وليس من العدالة في شيء أن يضار أي شخص من أوضاع لم يختارها لنفسه.

والمستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري الأمريكي من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات في القانون الدستوري المقارن.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد اعتمدت أمس قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية للعام 2024، وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة.