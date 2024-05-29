يساري فرنسي لنائب مدافع عن إسرائيل: هذا الشخص خنزير غارق في وحل الإبادة الجماعية

تتواصل الانقسامات في البرلمان الفرنسي فبعد رفع العلم الفلسطيني وما أثاره من جدل، اندلع شجار حاد يوم الثلاثاء، بين النائب اليساري دافيد غيرو، والنائب من أصول يهودية ميير حبيب.

ووصف النائب اليساري عن حزب "فرنسا الأبية" زمليه ميير حبيب، بالخنزير الغارق في وحل الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة وفي مدينة رفح التي تعرضت لهجوم شنه الجيش الإسرائيلي على مخيمات النازحين والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وقال دافيد غيرو في حديث للصحافة موجها كلامه للنائب ميير حبيب، إن "هذا الشخص خنزير غارق في وحل الإبادة الجماعية".

وكتب غيرو في وقت لاحق في صفحته على منصة "إكس": "أعتذر لجميع الخنازير في فرنسا. لم يسبق لي أن رأيت أحدا يدافع عن الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق اليوم رفع النائب اليساري عن حزب "فرنسا الأبية" سيباستيان ديلوغو، العلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية خلال سؤال إلى الحكومة حول الوضع في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعليق الجلسة.

وقد أثارت هذه الحادثة جدلا واسعا، ودانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك "غير مقبول" وأعلنت أنها تدعو إلى اجتماع "لدرس قضية ديلوغو" ومعاقبته.