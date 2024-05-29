شدد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، على ضرورة إنشاء «شركة متخصصة لإدارة أصول هيئة الأوقاف»، مع توكيل خبراء اقتصاديين لإدارة شؤونها داخل إطار وزارة الأوقاف، أسوة بصناديق الاستثمار الناجحة.
ودعا خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى ضرورة إصلاح الهيئة وإدارتها كهيئة اقتصادية، على غرار أكثر من 59 هيئة اقتصادية أبرزها قناة السويس.
واستشهد بتجربة نجاح وزارة الأوقاف في إدارة صندوق استثمار في البورصة، والذي تحول من تحقيق خسائر بقيمة 200 مليون جنيه، إلى تحقيق أرباح تتراوح بين 300 و 400 مليون جنيه، وذلك بعد إدارته بشكل سليم من قبل خبراء اقتصاديين.
وذكر أن هيئة الأوقاف تمتلك 265 ألف فدان وأكثر من 125 ألف وحدة عقارية، مشيرا إلى أن قيمة محفظتها تقدر بـ 5 تريليونات جنيه في الوقت الحالي بعد تضاعف قيمتها وفق معدلات التضخم، والتي كانت قد بلغت خلال عام 2019 ما يتجاوز تريليون ونصف جنيه.
وأضاف أن جميع إيرادات هيئة الأوقاف 2 مليار جنيه، معتبرا أن ذلك «رقم ضئيل جدًا» مقارنة بحجم محفظتها، موضحا أن المشكلة تكمن في عدم الإدارة الاقتصادية على الرغم من الجهود المبذولة في الفترة الماضية.
وأشار إلى وجود 37 ألف حالة تعد على أراضي الأوقاف؛ نتيجة عدم استغلالها، موضحا أن ذلك يشجع على التعدي عليها من قبل الطامعين.