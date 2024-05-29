شدد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، ‏على ضرورة إنشاء «شركة متخصصة لإدارة أصول هيئة الأوقاف»، مع توكيل خبراء ‏اقتصاديين لإدارة شؤونها داخل إطار وزارة الأوقاف، أسوة بصناديق الاستثمار الناجحة‎.‎

ودعا خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء ‏الثلاثاء، إلى ضرورة إصلاح الهيئة وإدارتها كهيئة اقتصادية، على غرار أكثر من 59 هيئة ‏اقتصادية أبرزها قناة السويس. ‏

واستشهد بتجربة نجاح وزارة الأوقاف في إدارة صندوق استثمار في البورصة، والذي تحول من ‏تحقيق خسائر بقيمة 200 مليون جنيه، إلى تحقيق أرباح تتراوح بين 300 و 400 مليون جنيه، ‏وذلك بعد إدارته بشكل سليم من قبل خبراء اقتصاديين‎.‎

وذكر أن هيئة الأوقاف تمتلك 265 ألف فدان وأكثر من 125 ألف وحدة عقارية، مشيرا إلى أن ‏قيمة محفظتها تقدر بـ 5 تريليونات جنيه في الوقت الحالي بعد تضاعف قيمتها وفق معدلات ‏التضخم، والتي كانت قد بلغت خلال عام 2019 ما يتجاوز تريليون ونصف جنيه.‏

وأضاف أن جميع إيرادات هيئة الأوقاف 2 مليار جنيه، معتبرا أن ذلك «رقم ضئيل جدًا» مقارنة ‏بحجم محفظتها، موضحا أن المشكلة تكمن في عدم الإدارة الاقتصادية على الرغم من الجهود ‏المبذولة في الفترة الماضية‎.‎

وأشار إلى وجود 37 ألف حالة تعد على أراضي الأوقاف؛ نتيجة عدم استغلالها، موضحا أن ذلك ‏يشجع على التعدي عليها من قبل الطامعين‎.