مصطفى الفقي: مصر بحاجة لوضع صيغة للتعامل مع كل الأطراف على حدودها

رأى المفكر السياسي مصطفى الفقي، أن مصر بحاجة لوضع صيغة للتعامل مع كل الأطراف على حدودها.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن مصر بحاجة لصيغة جديدة للتعامل مع حركة حماس، ومع السلطة الفلسطينية، ومع إسرائيل.

ورأى أن هذه الصيغة مطلوبة أيضًا للتعامل مع دول الجوار العربية، ومع المجتمع الأكبر، في ظل اندلاع نزاعين في الوقت الحالي أحدهما نزاع حدود، والآخر نزاع وجود وهذا يخص الدولة الفلسطينية بين بقائها أو فنائها.

وأشار إلى أن الجندي المصري الذي استشهد في حادث إطلاق النار بالمنطقة الحدودية برفح سقط في سبيل قضية عادلة، كان يدافع فيها عن شرف بلاده وحدودها.

وشدد على أن الحدث الفردي في أي مكان بالعالم لم يعد نقطة تحول في العلاقات بين طرفين، موضحا أن آخر مرة حدث فيه هذا الأمر كان في الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918) عندما قتل ولي عهد النمسا فاشتعلت الحرب.

وأمس الأول الاثنين، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث باسم القوات المسلحة المسلحة، استشهاد أحد عناصر التأمين بمنطقة الشريط الحدودى برفح.

وقال المتحدث العسكري في بيان: «تجرى تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين».