 محافظ الشرقية يفاجئ قرية العدوة ويتابع أعمال الرصف الجارية بتكلفة 6 ملايين و300 ألف جنيه - بوابة الشروق
الأربعاء 29 مايو 2024 11:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محافظ الشرقية يفاجئ قرية العدوة ويتابع أعمال الرصف الجارية بتكلفة 6 ملايين و300 ألف جنيه

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 10:57 ص

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة مفاجئة لتفقد قرية العدوة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا؛ للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

وأمر المحافظ رئيس المركز بحصر الشوارع الجانبية والضيقة بالقرية وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا في أعمال الرصف والتطوير باستخدام بلاط الإنترلوك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة.

كما كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل لسرعة البدء في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق أمام مدخل القرية والمؤدى لعزبة الشوادفي؛ وذلك بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرية لتهيئته أمام حركة السيارات والمارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق العدوة - البحر الرابط بين مزلقان العدوة وبحر مويس بمسافة 300 متر، وذلك بعد الانتهاء من رش مادة البيتومين تمهيدا لوضع طبقات الأسفلت النهائية، وكذلك متابعة أعمال فرد السن بطريق مزلقان صبيح بحر مويس بطول 750 متر لإحلاله وتجديده وتوسعته بتكلفة إجمالية 6 ملايين و300 ألف جنيه


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك