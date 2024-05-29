الولايات المتحدة: على إسرائيل ربط عملياتها العسكرية في غزة باستراتيجية تضمن هزيمة حماس والإفراج عن الأسرى

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قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن إسرائيل عليها ربط عملياتها العسكرية في قطاع غزة باستراتيجية تضمن هزيمة حركة حماس والإفراج عن الأسرى.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح، اليوم الأربعاء، أن أهداف إسرائيل من حرب غزة تتعرض للتقويض بسبب حدوث أضرار جسيمة للمدنيين نتيجة الغارات.

وجدّد التأكيد على الموقف الأمريكي الداعي إلى تجنب شن عملية عسكرية في رفح قد تعرض المدنيين للخطر.

كما عبر نائب المندوبة الأمريكية عن قلق بلاده من التوترات التي تشهدها مناطق الضفة الغربية، والتي تُسجل تفاقما منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت الجزائر قد وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح فورا.

ويطالب مشروع القرار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى.