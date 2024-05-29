صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بعد الأداء القوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول من العام.

وقال الصندوق في بيان نشر اليوم الأربعاء إنه يتوقع نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 5% من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 6ر4% كما كان يتوقع قبل ذلك، رغم توقعه تباطؤ نمو الصادرات الصينية خلال السنوات المقبلة.

في الوقت نفسه رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل بمقدار 4ر0 نقطة مئوية أيضا إلى 5ر4% مقابل 1ر4% من إجمالي الناتج المحلي. وحذر الصندوق من تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد ليصل المعدل إلى 3ر3% بحلول 2029 بسبب ارتفاع نسبة كبار السن في الصين وتباطؤ نمو إنتاجية العمالة في البلاد.

وفي الشهر الماضي أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر5% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 8ر4% بعد نموه بمعدل 2ر5% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا ربع سنوي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بمعدل 6ر1% مقابل 1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

من ناحية أخرى قال مكتب الإحصاء إن الناتج الصناعي للصين سجل نموا سنويا خلال مارس الماضي بنسبة 5ر4% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو ما جاء أقل كثيرا من التوقعات التي كانت 4ر5% بعد نموه بمعدل 7% خلال فبراير الماضي.

كما زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر3% في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 1ر5% بعد زيادتها بسنبة 5ر5% خلال فبراير.

أما الاستثمارات في الأصول الثابتة فزادت خلال مارس بنسبة 5ر4% في حين كانت التوقعات 4% بعد زيادتها بنسبة 2ر4% خلال فبراير.

وعلى صعيد الأسعار تراجعت أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% بعد تراجعها بنسبة 4ر1% خلال فبراير. وتراجع معدل البطالة في الصين إلى 2ر5% خلال الشهر الماضي مقابل 3ر5% خلال الشهر السابق.