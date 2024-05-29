نائب يطالب الأوقاف بتعيينات جديدة: كيف يستقيم 150 ألف مسجد مع 40 ألف إمام ؟

طالب النائب محمد عبد المنعم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الأوقاف بتعيين «عدد كبير من الأئمة»، مشيرًا إلى أن مصر تضم أكثر من 150 ألف مسجد مقابل 40 ألف إمام و 50 ألف عامل، متسائلا: «كيف يستقيم ذلك؟ لا بد أن تتدارك الأوقاف الوضع ».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إن وزارة الأوقاف تجلب خطباء يعملون بنظام المكافأة لأداء خطبة الجمعة فقط، في حين أن الحاجة ماسة لأئمة يتولون مهمة تعليم الناس الدين الإسلامي السمح ووسطية الإسلام.

وأوضح أن مصر تواجه تحديات خطر أفكار التطرف، ومحاولات هدم أسس الإسلام تحت ستار تجديد الخطاب الديني، قائلا: «للأسف مصر بين مطرقة أصحاب الأفكار المتطرفة الهدامة، وسندان من يعنونون بعناوين تحت بند تجديد الخطاب الديني، وهم يريدون هدم الأساس الذي بني عليه الإسلام وهو القران والسنة والإجماع».

وحول مناقشة مجلس الشيوخ لطلب مقدم لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، شدد «الشيخ» على ضرورة حفظ مال الوقف وإدارة أمواله بحداثة العصر من خلال شركات عقارية واستثمارية؛ بهدف زيادة دخل الدولة.

وأشار إلى أن صافي الربح السنوي للأوقاف يتخطى حاجز 2.6 مليار جنيه، لافتا إلى مطالبات النواب بمضاعفة هذا الرقم، نظرًا لكثرة أموال الوقف.