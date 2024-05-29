إصابة 3 من رجال الشرطة واحتجاز 40 شخصا بعد مظاهرات في لندن

أصيب 3 من رجال الشرطة وأُلقي القبض على 40 شخصا خلال مظاهرة في لندن مساء أمس الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن شرطية أصيبت بجروح خطيرة في الوجه بعدما أصابتها زجاجة ألقاها الحشد بينما أصيب الشرطيان الآخران بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إن المظاهرة التي نظمها تحالف جماعات بما في ذلك مجموعة "التضامن مع فلسطين"، بدأت الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) وطُلب منها الانصراف قى الثامنة مساء.

وغادر أغلب الحشد الذي بلغ ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف شخص، شارع وايتهول بدون حوادث. ولكن نحو 500 شخص ظلوا وبدأت الشرطة إلقاء القبض على عدد منهم لعدم الامتثال.

وأوضحت الشرطة أن بعض المتظاهرين قاوموا الاعتقال وهو ما تطلب استخدام الشرطة العنف. وأضافت أنه في حوالي الثانية فجر الأربعاء، قالت الشرطة إن كل المتظاهرين غادروا المنطقة.