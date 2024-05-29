البرازيل تسحب سفيرها لدى إسرائيل بعد خلاف بشأن الحرب في غزة

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سحبت الحكومة البرازيلية سفيرها لدى إسرائيل رسميا اليوم الأربعاء، بعد خلاف دبلوماسي بشأن الحرب في غزة.

وبحسب الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية بالبلاد سيقوم السفير فيديريكو ماير بتمثيل البرازيل في مؤتمر جنيف لنزع السلاح. ويعني هذا أن قائما بالأعمال سيقود السفارة البرازيلية في إسرائيل.

وجرى استدعاء ماير بالفعل إلى البرازيل للتشاور في فبراير بعد تصعيد في الخلافات بشأن تقييم الحرب في غزة.

وقارن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بين العملية الإسرائيلية العسكرية في غزة والمحرقة النازية (هولوكوست).

وفي رد فعل على ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه.

وتشن إسرائيل حربا على غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس، في السابع من أكتوبر.