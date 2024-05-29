 الشرطة النمساوية تعتقل شخصا بعد هجمات ضد شهود يهوه - بوابة الشروق
الأربعاء 29 مايو 2024 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الشرطة النمساوية تعتقل شخصا بعد هجمات ضد شهود يهوه

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 10:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 10:31 م

قالت الشرطة النمساوية، إنها اعتقلت مشتبها به على خلفية هجمات بقنابل استهدفت طائفة شهود يهوه.

وذكرت الشرطة في إقليم ستيريا أنها ستقدم المزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء.

وفي أغسطس عام 2023، انفجرت قنبلتان في سيارتين يملكهما اثنان من أفراد الطائفة كانا يحضران صلاة ولم يصابا بأذى.

وفي نهاية مارس الماضي، عثر على عبوة ناسفة في مدخل قاعة اجتماعات للطائفة الدينية في نفس الإقليم، وجرى تفكيكها.

وقاد جهاز أمن الدولة في النمسا التحقيق في الهجمات ضد طائفة شهود يهوه، التي تقول إن لديها 22600 عضو ناشط في النمسا.

وجرى اليوم إغلاق شوارع في مدينة جراتس عاصمة الإقليم بسبب تهديد بوجود قنبلة، ولكن اتضح أنه بلاغ كاذب. وأعلنت الشرطة بعد فترة وجيزة، اعتقال مشتبه به.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك