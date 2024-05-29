الشرطة النمساوية تعتقل شخصا بعد هجمات ضد شهود يهوه

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قالت الشرطة النمساوية، إنها اعتقلت مشتبها به على خلفية هجمات بقنابل استهدفت طائفة شهود يهوه.

وذكرت الشرطة في إقليم ستيريا أنها ستقدم المزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء.

وفي أغسطس عام 2023، انفجرت قنبلتان في سيارتين يملكهما اثنان من أفراد الطائفة كانا يحضران صلاة ولم يصابا بأذى.

وفي نهاية مارس الماضي، عثر على عبوة ناسفة في مدخل قاعة اجتماعات للطائفة الدينية في نفس الإقليم، وجرى تفكيكها.

وقاد جهاز أمن الدولة في النمسا التحقيق في الهجمات ضد طائفة شهود يهوه، التي تقول إن لديها 22600 عضو ناشط في النمسا.

وجرى اليوم إغلاق شوارع في مدينة جراتس عاصمة الإقليم بسبب تهديد بوجود قنبلة، ولكن اتضح أنه بلاغ كاذب. وأعلنت الشرطة بعد فترة وجيزة، اعتقال مشتبه به.