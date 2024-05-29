رئيس الحكومة: اضطررنا لتخفيف الأحمال لأن الدعم زائد عن قدرة احتمال الدولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء: «نحن نرشد من الدعم حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في تقديمه، لأن زيادة تكلفته على الدولة يؤثر في الخدمة نفسها».

وأشار إلى أن «الدولة اضطرت للجوء إلى تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)؛ بسبب الدعم الزائد عن قدرة احتمال الدولة».

وأكمل: «وجهة نظر وتوجه الدولة هو استمرار الدعم، ولذلك سنطرح للحوار الوطني والحوار المجتمعي فكرة التحول إلى الدعم النقدي».