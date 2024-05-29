التموين: لا نية لرفع أسعار الخبز السياحي حتى الآن

قال مصدر بوزارة التموين، إن قرار مجلس الوزراء الخاص برفع سعر سعر الرغيف المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، لا يشمل الخبز السياحي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"الشروق"، أن الخبز السياحي يوجد لها لجنه تتابع متغيرات أسعار وتحدد الأسعار كل 3 شهور، وحتى الآن لا يوجد نية لرفع سعر الرغيف السياحي.

وذكر أن أسعار الدقيق منخفضة والتي تستخدم في صناعة الخبز السياحي حيث انخفضت من 23 ألف جنيه إلى أقل من 15 ألف جنيه، موضحا أن هناك رقابة مشددة على المخابز.

ومن جهته، قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الخبز بداية من استلام الأقماح من الفلاحين إلى توزيع الخبز على المواطنين، منظومة مميكنة نستطيع من خلالها رصد الإنتاج والتكلفة بالمستندات شهرًا بشهر.

ولفت المصيلحي، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى طرح أكثر 88 مليار رغيف، باستهلاك 8.5 مليون طن قمح سنويًا، مضيفا أن الدولة دعمت الفلاح بتحديد سعر أردب القمح بـ2000 جنيه، وأن سعر الخبز سيرتفع بداية من شهر يونيو.