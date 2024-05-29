شولتس يتمنى تتويج منتخب ألمانيا بلقب يورو 2024

تمنى المستشار الألماني أولاف شولتس، التوفيق لمنتخب (الماكينات) في بطولة كأس الأمم الاوروبية لكرة القدم (يورو 2024) المقبلة، التي تستضيف ألمانيا هذا الصيف، وأعرب عن أمله في أن يتمكن رجال المدرب يوليان ناجلسمان المضي قدما في البطولة والتتويج باللقب في النهائي يوم 14 يوليو القادم في برلين.

وقال شولتس لبودكاست (سبيلماخر) أو (صانع الألعاب) إنه يأمل في أن يعم الحماس في ألمانيا وخارجها للبطولة التي تستمر لمدة شهر في 10 مدن ألمانية، حيث تنطلق في 14 يونيو القادم.

وقال شولتس: "آمل أن يكون هناك حماس كبير ليس في ألمانيا فحسب، ولكن أيضا في العالم، لهذه البطولة الأوروبية".

وأضاف: "وبالطبع آمل أن يتمتع فريقنا بهذا الحماس وأن يحقق الكثير من النجاح لكي يتمكن من المضي قدمًا حتى النهاية".

وكشف المستشار الألماني أنه يعتزم مشاهدة "العديد من المباريات" - مع تناول النقانق والبيرة في الحديقة - لأنني "معجب للغاية بما يستطيع اللاعبون القيام به".

وأكد شولتس: "سيكون من السخافة تمامًا أن تشعر وكأنك مستشارًا طوال الوقت. الحياة بها العديد من الجوانب الجميلة، وهي ليست مرتبطة بالمكتب على الإطلاق. أنت بحاجة إلى هذه اللحظات وهذه البطولة، وأنا بالتأكيد بحاجة إليها أيضًا".

ووصف شولتس نفسه بأنه مشجع وليس خبيرا كبيرا، حيث قال إنه "من الأفضل الذهاب إلى هناك كفريق والتركيز على المباراة- وعدم التفكير على الإطلاق فيما يفكر فيه الآخرون".

وشدد شولتس في ختام تصريحاته"ربما تكون هذه هي النصيحة الأكثر أهمية: الأمر متروك لكم الآن. أنتم الفريق، لا تنظروا إلى الآخرين، ولا تفكروا فيما يفكر فيه الآخرون".