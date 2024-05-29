نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: على الشركات الصينية التوقف عن إمداد روسيا بمكونات صناعة الأسلحة

قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، إنه يتعين على الشركات الصينية التوقف عن توريد مكونات يمكن أن تستخدمها روسيا في تصنيع الأسلحة التي تستخدمها في غزو أوكرانيا، وإلا فإنها ستواجه عواقب.

وأضاف أدييمو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، في كييف اليوم الأربعاء، في حين دوت صافرات لإنذار: "تؤكد زيارتي أننا بحاجة إلى بذل المزيد" بشأن فرض عقوبات لمنع روسيا من الوصول إلى مكونات مهمة "خاصة من الصين".

وتابع بالقول إن الولايات المتحدة وحلفاءها "على استعداد لفرض عقوبات" على أي شركة، أو فرد، يساعد روسيا في الحصول على مكونات يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وكانت أمريكا حذرت الصين من مغبة دعم روسيا وهددت بفرض عقوبات على البنوك التي تدعم آلة الحرب الروسية.